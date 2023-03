Combitickets voor Gladiolen zijn uitverkocht

Dieven stelen werkmateri­aal én auto bij bedrijf

Dieven hebben tijdens net weekend een bezoek gebracht aan bedrijvenpark Kemelbeek in Tielen (Kasterlee). Ze drongen er in de Kemelbeekstraat een bedrijf binnen. De daders doorzochten een aantal voertuigen die in het bedrijf stonden. Ze slaagden er in om werkmateriaal uit de voertuigen te stelen. Daarnaast gingen de daders ook aan de haal met een auto. De dieven zijn spoorloos.