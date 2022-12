Bouw van nieuw administratief centrum gaat door, maar timing schuift wel jaar op

Wegens de verschillende opeenvolgende crisissen en bijkomende kosten screende het Olense gemeentebestuur de afgelopen maanden opnieuw alle acties in het meerjarenplan op financiële haalbaarheid. “Zelfs in deze moeilijke tijden zijn we erin geslaagd het huidige meerjarenplan te behouden zonder onze financiële slagkracht aan te tasten. Deze beslissing is gebaseerd op het feit dat dienstverlening voor onze inwoners cruciaal is”, zegt burgemeester Bouquillon.

Bib krijgt gelijkvloers en bovenverdieping

“Alle projecten gaan gewoon door mits spreiding van de investeringen over meerdere jaren. Er komt geen belastingverhoging voor onze inwoners en we snoeien niet in gemeentepersoneel waardoor onze hulp- en dienstverlening te allen tijde gegarandeerd blijft.”

Zo blijft de bouw van het nieuw administratief centrum in Onze-Lieve-Vrouw-Olen op de planning staan, ondanks een kostprijs van iets meer dan tien miljoen euro. Het project wordt wel meer gespreid in tijd, want de nieuwe openingsdatum is voorzien voor het najaar van 2025 terwijl dat initieel mei 2024 was. Het nieuwe administratief centrum zal bestaan uit een nieuwbouw die wordt gekoppeld aan de kerk, waarin de bibliotheek op het gelijkvloers én een bovenverdieping zal ingericht worden.

Volledig scherm Een toekomstbeeld van het nieuwe administratief centrum. © RV

Besparen op energieverbruik

“Door alle administratieve diensten samen te brengen vergemakkelijken en verbeteren we onze hulp- en dienstverlening. Verenigingen kunnen na openingstijd beroep doen op onze vergaderruimten. We zetten in op ontmoeting door in de bibliotheek een extra polyvalente ruimte te voorzien waar onder andere lezingen, filmvoorstellingen en kleine concerten kunnen doorgaan. Door te investeren in een duurzaam gebouw besparen we op energieverbruik en onderhoudskosten en voldoen we ook meteen aan de energie-eisen van de toekomst”, vervolgt burgemeester Bouquillon.

Ook over het gebouw als werkplek is goed nagedacht. “Het ontwerp van het nieuw administratief centrum is volledig afgestemd op het kantoorconcept en de noden van de toekomst. We kunnen zo een aantrekkelijke werkplek aanbieden, wat een extra troef is in tijden van arbeidskrapte. Bovendien houden we het gebouw ook bewust compact. Met het oog op telewerk voorzien we niet langer voor iedereen meer een apart bureau.”

Volledig scherm De dorpskern van Olen-centrum wordt vanaf 2023 aangepakt. © RV

Aantrekkelijkere dorpskern

Het vervolg van de werken in Olen-centrum is een ander groot project uit het meerjarenplan. Waar enkele jaren geleden de doortocht en Ven werden aangepakt, staat in het voorjaar van 2023 een herinrichting van het dorpsplein, de schoolomgeving van Willem Tell en enkele omliggende straten op de planning. Het doel: de dorpskern nog aantrekkelijker en leefbaarder maken.

“Eind 2019 hebben we een participatiemoment gehouden waarbij inwoners mee konden nadenken over de inrichting van de dorpskern. Deze inspiratie hebben we waar mogelijk mee opgenomen in het definitieve ontwerp. Door onze inwoners bij projecten als deze te betrekken, merken we een grotere gedragenheid.”

