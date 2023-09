Berlijnse kussens in Larumseweg worden vervangen door betonnen exemplaren: kruispunt tweetal weken onderbroken

Buurtbewo­ners zakken massaal af naar infomarkt over nieuwe verbin­dings­weg: “Ik snap niet dat deze weg er moet komen, het kan ook anders”

Het was dinsdagavond over de koppen lopen op de infomarkt over de nieuwe regionale ontsluiting die de Geelse ring doortrekt tot aan Retieseweg. Buurtbewoners waren in groten getale aanwezig om de plannen onder de loep te nemen en vragen te stellen aan de medewerkers. De ene buurtbewoner is voorzichtig positief, de andere categoriek tegen. “De ring mag er komen, maar de auto’s moeten wel kunnen weggeraken uit de doodlopende straten”, zegt een buurtbewoner. Elders klinkt het zo: “Is deze weg wel nodig? Een tonnagebeperking en enkele maatregelen voor de zwakke weggebruiker zouden het probleem ook oplossen.”