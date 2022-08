BBQ-team Smaakmakers hoopt op top 10 plaats tijdens WK: “Sommige teams halen er een sterrenchef bij, daar doen wij niet aan mee”

OlenIn het verleden maakten de heren van Smaakmakers uit Olen al faam in het BBQ-wereldje door zowel Kempens, Belgisch als Europees kampioen barbecuen te worden. In het weekend van 3 en 4 september hopen ze daar een vervolg aan te breien door mee te doen aan het wereldkampioenschap dat in Torhout georganiseerd wordt. Al beseffen ze dat winnen een aartsmoeilijke opdracht zal worden.

“Er zakken een kleine honderd deelnemers af naar het WK in Torhout. Vanuit de hele wereld komen de beste BBQ-teams naar ons land begin september”, weet Jelle Verberne, één van de teamleden van het BBQ-team dat uitsluitend uit Kempenaars bestaat. Vader Tony en zoon Jelle Verberne, Yorick Peeters, Johan Matthys, Michael De Handsetters en Daan Meeus zijn de teamleden van Smaakmakers.

Quote Met ons team werden we al Belgisch en Europees kampioen, ervaringen die we nooit zullen vergeten Jelle Verberne

“Sommigen halen er zelfs de ene of andere sterrenchef bij”, gaat het verder. “Maar wij behouden netjes ons team dat bestaat uit kameraden en waarmee we telkens weer veel plezier maken. Met ons team werden we al Belgisch kampioen in 2019 en een jaar eerder zelfs Europees kampioen. Fantastische ervaringen die we nooit zullen vergeten.”

Foodbox

Ieder deelnemend team op het wereldkampioenschap krijgt dezelfde foodbox in handen waarmee ze naar eigen believen aan de slag kunnen. Het is de bedoeling om origineel en uiteraard lekker uit de hoek te komen om zo de jury te overtuigen. “Onze ambitie? Laten we stellen dat we voor niets minder dan een top tien plaats gaan, top vijf zou dan weer fantastisch zijn”, vult vader Tony Verberne aan. “Er wordt beoordeeld op smaak, presentatie en bakwijze van hetgene we vanop de barbecue richting het bord moeten toveren.”

Dorpsfeest

De wedstrijd die plaatsvindt in Torhout wordt verspreid over twee dagen waarbij verschillende gerechten dienen klaargemaakt te worden door de deelnemers. “Het is telkens weer één gezellige bende die het tegen elkaar opneemt tijdens wedstrijden als deze”, gaat Jelle verder. Het hele centrum van Torhout wordt ingenomen door het WK BBQ en toeschouwers zullen in grote getale afzakken om te kijken en proeven van wat er aangeboden wordt door de deelnemers.

Quote Het gaat er serieus aan toe, maar de sfeer onderling is zowel tijdens als na de wedstrijd opperbest, dat maakt het des te leuker Jelle Verberne

“Er wordt natuurlijk gestreden voor de ereplaatsen en de titel. Het gaat er uiteraard serieus aan toe, dat zeker, maar de sfeer onderling achteraf en zelfs tijdens de wedstrijd is eigenlijk opperbest. Ondertussen kennen de deelnemers elkaar ook al een beetje. Dat maakt het des te leuker om doen!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.