Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Olen nog geld kan afhalen

Kempen Daling van aantal geboortes in de Kempen: “Koppels denken meer na over kinderwens”

Voor vijf gezinnen in de Kempen is het nieuwe jaar begonnen met gezinsuitbreiding. In het Sint-Dympnaziekenhuis in Geel werd één kindje geboren en in het AZ Turnhout waren dat er vandaag vijf. De primeur was dit jaar weggelegd voor Rukaiya Djamal Arouna in Turnhout. Voor 2022 zijn er in totaal 3.766 kindjes geboren wat toch een daling is van een 200-tal kinderen want in 2021 werden er net geen 3.995 kinderen geboren in de Kempense ziekenhuizen. “Het aantal geboortes daalt omdat mensen bewuster nadenken over de kinderwens”, klinkt het. “En er is ook een stijging van het aantal risicozwangerschappen.”

2 januari