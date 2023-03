Aurubis start bouw van recyclagefaciliteit voor nikkel en koper in Olen: investering van 70 miljoen euro levert 30 extra jobs op

Op de site in Olen heeft metaalverwerker Aurubis dinsdag het startschot gegeven voor de bouw van een hypermoderne installatie , die waardevolle metalen zoals nikkel en koper zal recupereren uit de elektrolytstromen die vrijkomen bij de metaalproductie op de sites in Olen en Beerse. De nieuwe faciliteit zou in de tweede helft van 2024 klaar moeten zijn. Het gaat om een investering van 70 miljoen euro die zo’n 30 extra jobs zal opleveren.

Aurubis verwerkt metalen, zoals koper, om er metalen van optimale kwaliteit van te maken. Dat gebeurt middels een elektrolyseproces. Tijdens dat proces wordt een deel van het elektrolyt voortdurend afgetapt, een afvloei die noodzakelijk is om het metaalgehalte stabiel te houden. Dat onderdeel wordt ‘bleed’ genoemd. Om ook dat verder te verwerken, wordt er nu op de site van Aurubis in Olen een gloednieuwe recyclagefaciliteit gebouwd. Nadat de investering ongeveer een jaar geleden werd aangekondigd, kunnen de werken nu ook effectief van start gaan.

De installatie kreeg de naam BOB: Bleedverwerking Olen Beerse. Want ook het bleed afkomstig uit de vestiging in Beerse zal in Olen verwerkt worden. “Bleed is een vloeistof die ontstaat bij de raffinage van onzuiver naar zuiver koper, en deze vloeistof bevat nog allerlei waardevolle metalen zoals nikkel en koper”, legt Dirk Vandenberghe, Managing Director van Aurubis Olen en Aurubis Beerse uit. “Die gaan we dankzij dit project kunnen recycleren.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een toekomstbeeld van de nieuwe faciliteit. © Aurubis

Elektrische wagens

De verwerking van bleed wordt momenteel uitbesteed. Eenmaal de bleedverwerkingsinstallatie in Olen operationeel is, wordt er dus heel wat op transport bespaard. En de nieuwe faciliteit is op wel meer vlakken duurzaam. “Nikkel wordt vooral gebruikt voor de productie van lithium ion-batterijen, die onder meer in elektrische wagens zitten. Op die manier leveren we ook onze bijdrage aan een circulaire en groene economie”, vervolgt Vandenberghe.

“Deze bijkomende recyclage-installatie is een echte mijlpaal voor de fabriek in Olen, want nu kunnen we de volledige productiecyclus intern afdekken. Na de metaalrecuperatie uit bleed blijft er een mengsel over dat zwart zuur wordt genoemd. Het kan met water worden verdund om opnieuw als elektrolyt te dienen voor het elektrolyseproces en zo is de cirkel helemaal rond.”

Verankering in Olen

De indienststelling van de nieuwe installatie, een investering van 70 miljoen euro, is voorzien voor de tweede helft van 2024. Voor de vestiging in Olen, waar momenteel al zo'n 670 mensen werken, resulteert dat in 30 bijkomende jobs. “Dat gaat om zowel nieuwe aanwervingen als mensen die intern kunnen doorgroeien naar een nieuwe functie.”

Ook burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V) is opgetogen met de investering van Aurubis, die een verdere verankering van het bedrijf in de gemeente bestendigt. “Niet enkel naar jobs krijgen we daardoor een duurzame invulling, maar zeker ook qua milieu en duurzaamheid zetten we stappen vooruit. Ook halen we vrachtwagens van de baan, wat een extra meerwaarde geeft naar de omgeving, de verkeersveiligheid en het milieu.”

Volledig scherm Op deze plek zal de nieuwe installatie verrijzen. © Wouter Demuynck

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.