150.000 keer bedankt! Deze Olense verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022: van een brandende bus tot insecten uit de automaat

Jullie klikten het meest op het artikel over de bus van De Lijn die vuur vatte op de parking van het Olen Shopping Park. De bus brandde helemaal uit. Enkele reizigers hadden de buschauffeur erop attent dat er rook hing in de bus, waarna die laatste het voertuig aan de kant zette. De chauffeurs en passagiers konden zich tijdig uit de voeten maken. Niemand geraakte gewond.

Er was ook een brand bij Umicore in februari, waar de kobaltoven vuur vatte. De brandweer kwam massaal ter plaatse en had het vuur na een halfuur onder controle. Er vielen geen gewonden.

Gladiolen

Volledig scherm De tweede festivaldag van Gladiolen 2022 © Gladiolen

Ook op het festival Gladiolen stond de tent in vuur en vlam, zij het figuurlijk. Na twee jaar geduld mocht de muziek nog eens door de boxen knallen op de festivalweide en daar genoten de zowat 10.000 aanwezigen enorm van. Dit keer stonden onder andere De Kreuners, Compact Disk Dummies en Joost op het podium. Jullie lazen massaal onze fotoverslagen van de eerste en de tweede festivaldag.

Warmste Avonds

Veel warmte was er ook voor Stijn Avonds. Stijn stapte in 2020 op 49-jarige leeftijd totaal onverwacht uit het leven en liet een grote leegte achter. Zijn vrienden organiseerden op 3 december een feestje om hem te gedenken en schonken de opbrengst aan het goede doel. Tijdens de ‘Warmste Avonds’ was er live muziek en dj’s. “Dit feestje is de perfecte afsluiter van het Warmste Dag verhaal dat ik samen met Stijn schreef in Olen Centrum”, klonk het bij vriend Bartel Van Riet.

Insecten uit de automaat

Ten slotte was er nog de insectenautomaat van Het Dierenparadijs, de winkel aan de Oosterwijkseweg die gespecialiseerd is in reptielen, knaagdieren en hengelsport. Je vindt er bakjes met levende insecten zoals krekels, meelwormen en sprinkhanen. Zo kunnen klanten van het Dierenparadijs ook voor of na de openingsuren van de winkel een bakje lekkers voor hun reptiel komen halen.

Volledig scherm De insectenautomaat van Het Dierenparadijs bevat allerlei levende insecten. © Wouter Demuynck

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

