Thibault Vlietinck baalt na gelijkspel OHL: “Twee zure weggegooide punten”

Voetbal / Atletiek Topspor­ters broer Daan en zus Elien Vekemans trachten coronacri­sis zinvol door te komen

13 april Daan Vekemans (20) en zijn zus Elien (18) zijn beiden topsporters met nog een grote groeimarge. Hij behoort als spits tot de A-kern van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven en proefde al van het voetbal op eerste klasse B-niveau. Elien is elite-atleet van de Vlaamse atletiekliga en behaalde vorig jaar brons in het polsstokspringen op het EK atletiek voor junioren. Elien is ook zowel indoor(4.18 meter) als outdoor (4.25 meter) Belgisch recordhoudster in haar categorie.