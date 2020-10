Ondanks zege tegen “veruit beste Belgische ploeg” zegt Brys: “Wij moeten véél beter kunnen”

Belgisch voetbal Thaise voorzitter OHL doneert tablets en computers aan scholieren in Leuven en Oud-Heverlee

5 april Aiyawatt ‘Khun Top’ Srivaddhanaprabha, de Thaise voorzitter van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven, zal een aantal tablets en computers doneren aan scholieren in Leuven en Oud-Heverlee zodat zij de tools in huis hebben om het afstandsonderwijs te kunnen volgen dat de na paasvakantie hoogstwaarschijnlijk wordt ingevoerd. Over hoeveel tablets en computers of laptops het gaat, is niet bekend. Wel dat de verdeling ervan zal gebeuren in samenwerking met de stad Leuven en de gemeente Oud-Heverlee.