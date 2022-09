OH Leuven verrast met Ariël Jacobs als Director Football: “Club heeft duidelijke, sportieve visie”

“Elk van deze personen heeft eigen afgelijnde verantwoordelijkheden en rol, maar de kracht zit in de samenwerking en de wisselwerking”, legde OH Leuven uit op haar website. “Het sportief team stuurt binnen de club zes departementen aan: Football, Health & Performance, Scouting & Recruitment, Video & Data, Player Care en Operations. Deze zullen werken voor alle geledingen van de club en de expertise binnen elk vakgebied van de club bundelen.”

De 69-jarige Jacobs deed ruime ervaring op in binnen- en buitenland. Hij was onder meer hoofdcoach bij Anderlecht, Lokeren, Moeskroen, het Franse Valenciennes en het Deense Kopenhagen. Bij Racing Genk was hij als technisch directeur aan de slag en binnen de voetbalbond was hij onder meer jeugdcoach en assistent.

Jacobs was laatst aan de slag bij de Pro League waar hij voorzitter was van de jeugdcommissie. Hij tekende hier ook mee de hervorming van de beloftencompetitie uit.

“Ik ben blij om voor een club aan de slag te kunnen die een duidelijke sportieve visie heeft en die geleidelijk aan stappen vooruit zet, zowel in de uitbouw van de club als op het veld”, zei Jacobs in een eerste reactie. “Tijdens de gesprekken viel me op in de totaliteit van de club en dit in een heel positieve sfeer en werkomgeving.”