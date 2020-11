OH Leuven boekt 14,4 miljoen euro verlies, maar van een put is geen sprake

Meer dan 100 miljoen euro zullen de Belgische profclubs in het seizoen 2019-2020 in het rood gaan. OH Leuven is verantwoordelijk voor een verlies van 14,4 miljoen euro. Dat is veel, in de wetenschap dat de club vorig jaar nog in 1B zat. Zelfs al zijn de werkingsbudgetten in de tweede afdeling de voorbije jaren aanzienlijk zijn toegenomen, en maakt letterlijk elke club uit 1B verlies. Concurrent Beerschoekt maakte eerder deze week bekend dat het ‘slechts’ 4,3 miljoen verlies maakte.

Waar komen die rode cijfers dan overwegend vandaag? OHL betaalt een bovengemiddeld bedrag uit aan salarissen. Logisch, voor een club die de ambitie had om te promoveren. Maar de investeringen in het stadion, de oefenvelden en het jeugdcomplex verklaren ook voor een belangrijk deel de rode cijfers.

Peter Willems, CEO van OH Leuven.

Het verlies was dus verwacht. Geldschieter King Power had altijd het plan om eerst een solide basis te leggen. Dat heeft misschien meer geld gekost dan verwacht - vorig jaar boekten de Leuvenaars ook al een verlies van 13 miljoen euro. Maar het Belgische management is er wel van overtuigd dat de club in de toekomst zelfbedruipend kan worden. Zelfs tijdens het coronaseizoen 2019-2020 haalde OHL vlot het vooropgestelde budget. Het groeipotentieel is nog groot, zowel op vlak van sponsoring, ticketinkomsten als spelersverkoop. In 1A zal die operationele machine pas echt kunnen draaien - of toch wanneer corona onder controle is.

King Power past in de tussentijd de tekorten bij. Dat is perfect conform de regels van de Financial Fair Play. Zolang OHL niet Europees speelt, moet het enkel voldoen aan de Belgische normen voor FFP. Daarin mag een club 5 miljoen operationeel verlies bijpassen maken op drie jaar tijd. Maar investeringen in het stadion, jeugd en infrastructuur mogen voor het grootste stuk afgetrokken worden. De domeinen waar de focus van de Thaise investeerders tot nu toe lag.

