Marc Brys, de beste Belgische trainer die nooit bij de G5 werkte: “Ik ga me niet prostitueren voor een topclub”

OH Leuven OHL in spelers­nood door blessures, en dat weten makelaars ook: “In één dag werden mij 187 spelers aangeboden”

13 augustus OHL is in spelersnood en dat weten ook de spelersmakelaars. “Alleen al gisteren boden zij mij via telefoon, sms en mail 187 spelers aan”, zucht coach Marc Brys die op zijn wekelijkse persbabbel een aangeslagen indruk maakte. “Als je verneemt dat één van je spelers door een blessure één jaar out is en twee anderen enkele maanden, komt dat heel hard aan”, zei hij.