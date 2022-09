INTERVIEW. Marc Brys, de langst zittende coach in 1A, doorloopt zijn carrière: “Dat ik nooit een G5-ploeg coachte, is zeker een gemis”

Xavier Mercier looft maatje Henry: “Zonder Thomas is OHL zowat onthoofd”

Vorig seizoen werd Thomas Henry topschutter in 1B, in dit prille seizoenbegin in 1A scoorde hij al tweemaal in de drie wedstrijden die hij speelde. OHL verloor nog maar één keer, tegen Charleroi. Niet toevallig was Henry toen out met een blessure.

4 september