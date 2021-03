In ons land dankzij... mevrouw Brys: maak kennis met Mousa Tamari, de ‘Jordaanse Messi’ en auteur van een wereldgoal

OH Leuven‘De Jordaanse Messi’ wordt-ie genoemd, Mousa Tamari. Hij heeft zijn bijnaam niet gestolen. Oké, niet bijster origineel, maar we begrijpen het wel. Snedige versnelling aan de bal, technisch loepzuiver, vinnige dribbels. Heerlijk schot ook, zoals we gisteren zagen: zijn doelpunt tegen Antwerp was enig mooi. Een kennismaking met de OHL-flank, 23 en halfgod in eigen land. “Hij is onmisbaar voor mijn team”, vertelt Vital Borkelmans, bondscoach van Jordanië. Al zou de quote stilaan ook net zo goed uit de mond van zijn ontdekker, Marc Brys, kunnen komen.