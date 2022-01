VN-Veiligheidsraad vergadert over Noord-Koreaanse raketten

Noord-Koreaanse overloper keerde terug wegens economi­sche moeilijkhe­den

De Noord-Koreaan die zaterdag na een jaar in Zuid-Korea naar zijn thuisland is teruggekeerd, had het moeilijk in Zuid-Korea. Nadat hij in november 2020 de streng bewaakte grens was overgestoken, was hij aan de slag gegaan als conciërge. Maar lokale media schrijven dat hij klaagde over zijn nieuwe leven wegens economische moeilijkheden.

4 januari