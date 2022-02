VN-rapporteur: “60 miljoen vaccindoses kunnen Noord-Korea uit isolement halen”

De levering van 60 miljoen doses coronavaccins kunnen als hefboom dienen om Noord-Korea te openen. Dat meent de speciale rapporteur voor de mensenrechten in Noord-Korea van de Verenigde Naties. Aangezien Noord-Korea door de coronapandemie zijn grenzen sloot, is het land geïsoleerder dan ooit, zegt Tomas Ojea Quintana vandaag in het Zuid-Koreaanse Seoul.