VN bespreekt raketlancering Noord-Korea, terwijl Pyongyang waarschuwt voor “zwaardere militaire offensieven”

IAEA-top­man herhaalt te midden van onrust: “Lozen afvalwater Fukushima voldoet aan veilig­heids­nor­men”

De topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) noemt het “absoluut logisch” dat er veel aandacht is voor het Japanse plan om afvalwater van de kerncentrale in Fukushima te lozen. Daar is veel onrust over in de regio ontstaan. IAEA-chef Rafael Grossi toont daar begrip voor, maar benadrukt dat het plan voldoet aan “internationale veiligheidsnormen”.