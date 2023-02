VN-ambassadeur VS: “Gedwongen stilzwijgen van Veiligheidsraad over Noord-Korea gevaarlijk”

Verenigde Naties: “Noord-Ko­rea blijft aan kernwapens werken”

Noord-Korea is het afgelopen jaar doorgegaan met de ontwikkeling van kernwapens en ballistische raketten, zo staat in een vertrouwelijk rapport van de VN-waarnemers die toezien op de naleving van de sancties tegen het land. De benodigde technologie, kennis en materiaal haalde Noord-Korea uit het buitenland, deels door internationale samenwerking, deels via cyberaanvallen, staat in het rapport.