Pentagon geeft meer details vrij over soldaat die grens met Noord-Korea overstak: “Kort voor zijn vlucht naar de VS verdween hij van de luchthaven”

De soldaat had zijn missie voltooid en was op weg naar huis nadat hij enige tijd was vastgehouden in een Zuid-Koreaans detentiecentrum. Er hingen hem in zijn thuisland “bijkomende administratieve maatregelen” boven het hoofd, aldus Singh, zonder meer details te geven. Waarom King in detentie zat, zei ze evenmin. Het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap meldde woensdag, onder aanhaling van gerechtelijke bronnen, dat de Amerikaan had geweigerd een boete te betalen nadat hij in Seoel een politiewagen had beschadigd.