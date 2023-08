Ook tweede lancering Noord-Koreaanse verkenningssatelliet mislukt

Het nucleair bewapende land kondigde maandag al aan dat het tussen 24 en 31 augustus een satelliet zou lanceren. Ook over het doel daarvan was het duidelijk: Noord-Korea streeft ernaar een vloot van satellieten in een baan om de aarde te brengen om daarmee Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militaire activiteiten te volgen. In 2016 slaagde het land er wel in om twee verkenningssatellieten te lanceren.