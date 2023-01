Noord-Koreaanse drone vliegt no-flyzone boven regeringswijk Seoel binnen

Vijf Noord-Koreaanse drones vlogen op 26 december het Zuid-Koreaanse luchtruim binnen, waarop het Zuid-Koreaanse leger gevechtsvliegtuigen en aanvalshelikopters inzette. Geen van de drones, die urenlang over het grondgebied vlogen, kon neergehaald worden. Omdat ze slechts drie meter lang waren, was dat een moeilijke klus.

Aanvankelijk ontkende de legertop in Seoel dat een van de drones in de no-flyzone boven de presidentiële ambtswoning werd gesignaleerd, maar donderdag bevestigde het leger dat de drone in het noordelijke stuk van de zone had gevlogen. De drone zou volgens het leger niet rechtstreeks over de wijk Yongsan, waar de ambtswoning van president Yoon Suk-yeol zich bevindt, gevlogen hebben.