Noord-Korea zinspeelt op hervatten kernwapentesten

“Noord-Ko­rea maakt gebruik van slavernij om wapenpro­gram­ma te financie­ren”

Noord-Korea schakelt politieke gevangenen, onder wie ook kinderen, in bij de productie van steenkool om zo de export ervan te kunnen opdrijven. Die buitenlandse inkomsten worden vervolgens geïnvesteerd in het Noord-Koreaanse kernwapen- en raketprogramma. Dat zegt de Zuid-Koreaanse mensenrechtenorganisatie Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights (NKHR) vandaag in een rapport.

24 februari