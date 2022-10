Noord-Korea zegt kruisraketten te hebben gelanceerd die tactische kernwapens kunnen dragen

Livios "Privatief doe je wat je wil, maar raak niet aan gemeen­schap­pe­lij­ke delen": met deze tips kan je je apparte­ment toch energe­tisch renoveren

Stel: je koopt een appartement en wil het energiezuinig maken. Wat mag dan en wat niet? In tegenstelling tot een woning die je wil renoveren, kan je in een appartementsgebouw niet op eigen houtje beslissen om ingrijpende veranderingen door te voeren. Je bent immers mede-eigenaar. Daardoor ben je gebonden aan bepaalde regels. Advocate Astrid Clabots, onder meer gespecialiseerd in mede-eigendom, legt aan bouwsite Livios uit waarmee je zeker rekening moet houden.

11 oktober