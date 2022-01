Noord-Korea zegt ballistische langeafstandsraket Hwasong-12 afgevuurd te hebben

Noord-Korea heeft zondag een Hwasong-12-raket getest. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA maandag. Dat is een ballistische langeafstandsraket. Eerder hadden Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten over de lancering van zondag bericht dat het een ballistische raket voor de middellange afstand (IRBM) leek te betreffen. Dat klopt volgens de Noord-Koreanen dus niet. Het was wel een van Noord-Korea's grootste raketlanceringen in de afgelopen vijf jaar, zoals eerder was bericht .

"De afvuurtest werd uitgevoerd met het doel de ballistische langeafstandsraket Hwasong-12 te inspecteren en de algehele nauwkeurigheid van dit wapensysteem te verifiëren", zei KCNA. De kop van de testraket was uitgerust met een camera die foto's nam terwijl hij in de ruimte was.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gaf zondag al aan te vrezen dat het buurland een streep heeft gezet door een zelfopgelegde opschorting van tests met middellange- en langeafstandsraketten, die een aantal jaar geleden was ingesteld om onderhandelingen met de Verenigde Staten mogelijk te maken over onder meer het kernwapenprogramma. Ook met kernproeven is het land toen gestopt.

Zevende raketlancering van de maand

Het gaat om de zevende raketlancering van deze maand door Noord-Korea. De vorige keer was afgelopen donderdag. Toen vuurde het land twee ballistische raketten af, wat volgens de Amerikanen en Japan in strijd was met resoluties van de VN-Veiligheidsraad. De VS hebben de raketlancering van zondag veroordeeld, maar herhaalden tegelijkertijd dat de regering van president Joe Biden bereid is om nieuwe gesprekken te starten met Noord-Korea zonder voorwaarden vooraf.

Sinds 2019 heeft het land niet zo veel raketlanceringen in een korte tijd uitgevoerd als in januari dit jaar. Onderhandelingen tussen Noord-Korea enerzijds en Zuid-Korea en de VS anderzijds zijn vastgelopen.

Volledig scherm Beelden van de lancering van de Hwasong 12-raket. © AFP