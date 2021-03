Noord-Korea wil voorlopig geen contact met regering-Biden

Zelfdoding Zuid-Koreaanse transgen­der na ontslag uit leger

4 maart Een Zuid-Koreaanse transgender die vanwege haar geslachtsverandering uit het leger is ontslagen, is uit het leven gestapt. Het lichaam van Byun Hee-soo werd gisteren in haar woning gevonden, nadat haar smeekbedes om weer in dienst te mogen, werden genegeerd. Haar dood zorgt voor woede. “Wie haar bespotte omdat ze transgender was, moet stilstaan bij wat dit met haar heeft gedaan.”