Noord-Korea wil hotline met Zuid-Korea herstellen

Kim beschuldigde in zijn toespraak tot de Hoge Volksvergadering van zijn land de Verenigde Staten ervan gesprekken voor te stellen zonder dat het "vijandige beleid" ten opzichte van Noord-Korea verandert. Volgens Kim zijn de militaire dreigementen en het beleid van de VS onveranderd gebleven onder de regering van president Joe Biden.

De regering Biden heeft gezegd dat Pyongyang een handreiking is gedaan om de impasse te doorbreken. Maar de besprekingen over de ontmanteling van nucleaire en raketprogramma's in ruil voor verlichting van de Amerikaanse sancties zitten vast. Kim zei dat de aanbiedingen voor een hernieuwde toenadering en dialoog slechts een dekmantel zijn voor aanhoudend vijandig Amerikaans beleid.