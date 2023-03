Noord-Korea wijt toenemende spanningen op schiereiland aan VS

Noord-Ko­rea lanceert ballisti­sche raket en dreigt met zwaardere militaire acties

Noord-Korea heeft een “ongeïdentificeerde ballistische raket” gelanceerd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het gaat om de laatste in een recordreeks van lanceringen in de afgelopen weken. De raket kwam volgens Seoel terecht in de Japanse Zee. Noord-Korea vuurt sinds eind september met een ongewoon hoge frequentie opnieuw raketten af.