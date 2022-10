Noord-Korea vuurt voor zesde keer in twaalf dagen raketten af

Noord-Korea heeft opnieuw twee raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Zuid-Korea meldt dat het om ballistische korteafstandsraketten gaat. Het kabinet van de Japanse premier Fumio Kishida meldde aanvankelijk dat een van de twee raketten waarschijnlijk over Japan heeft gevlogen, maar corrigeerde dit later. Het is de zesde keer in minder dan twee weken tijd dat Noord-Korea een rakettest doet. Het regime van Kim Jong-un noemt de rakettest in een reactie “een vergeldingsmaatregel” vanwege de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse militaire oefeningen in de regio.