Noord-Korea vuurt voor zesde keer deze maand raketten af

Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat het waarschijnlijk om twee ballistische raketten gaat die een afstand van 190 kilometer aflegden en een hoogte van 20 kilometer bereikten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de lancering “veroordeeld” en stelt net als de Japanse premier Fumio Kishida dat deze in strijd is met resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

Sinds 2019 heeft het land niet zo veel raketlanceringen in een korte tijd uitgevoerd. Onderhandelingen tussen Noord-Korea enerzijds en Zuid-Korea en de VS anderzijds zijn vastgelopen.

De testen komen op een gevoelig moment voor de regio, nu China - de enige belangrijke bondgenoot van het Noord-Koreaanse regime - in februari de Olympische Winterspelen organiseert en er in maart in Zuid-Korea presidentsverkiezingen worden gehouden.