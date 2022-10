Noord-Korea vuurt raket af die over Japans grondgebied vliegt: “Serieuze bedreiging voor de internationale vrede”

In Japan ging na de lancering het J-Alert af, waardoor op televisie bewoners van het noorden en noordoosten werden gewaarschuwd dat er een raket was afgevuurd die de kant van het meest noordelijke hoofdeiland van Japan, Hokkaido, en de noordoostelijke prefectuur Aomori op leek te komen. Het treinverkeer in die regio werd stilgelegd. Uiteindelijk belandde de raket aan de andere kant van het eiland in de Stille Oceaan.

De Japanse kabinetschef Hirokazu Matsuno liet maandag namens de Japanse overheid weten dat de autoriteiten de details van de lancering nog analyseren. Maar hij kon zeggen dat de raket om 07.22 uur plaatselijke tijd (0.22 uur Belgische tijd, red.) was afgevuurd vanuit Noord-Korea, over de Japanse regio Tohoku in het noordoosten was gevlogen en uiteindelijk terecht is gekomen in de Stille Oceaan, buiten Japans grondgebied. Er zijn volgens Matsuno geen gewonden gevallen en er is geen schade gemeld. De kabinetschef noemt de lancering “een serieuze bedreiging voor de internationale vrede.”