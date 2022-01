Noord-Korea vuurt projectiel af, vermoedelijk opnieuw ballistische raket

Noord-Ko­rea vuurt weer projectiel af in zee, Washington roept opnieuw op tot dialoog

Noord-Korea heeft opnieuw een ongeïdentificeerd projectiel in zee afgevuurd. Dat heeft het Zuid-Koreaanse leger woensdag bekendgemaakt. Het projectiel, vermoedelijk een ballistische raket, vloog in de richting van de Oostzee, ook wel bekend als de Japanse Zee. Ook de Japanse regering in Tokio sprak van een "vermoedelijke ballistische raket". De Verenigde Staten hebben de actie inmiddels veroordeeld. De VS roepen Pyongyang opnieuw op om in overleg te gaan.

