Noord-Korea vuurt opnieuw raket af in zee

Noord-Korea heeft opnieuw een "ongeïdentificeerd projectiel" afgevuurd in zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger vandaag.Er zijn nog geen details over welk type projectiel is afgevuurd en over hoeveel het juist gaat, meldt de generale staf aan het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap.