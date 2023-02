Noord-Korea vuurt opnieuw ballistische raketten af

Zal Kim Jong-un verwachte militaire parade bijwonen? Noord-Koreaanse leider is al meer dan een maand niet meer in het openbaar gezien

Waar zit Kim Jong-un? De Noord-Koreaanse dictator is al 35 dagen niet meer in het openbaar verschenen. Dat leidt opnieuw tot speculatie over zijn gezondheid. Vraag is nu of hij deze week de verwachte militaire parade in de hoofdstad Pyongyang zal bijwonen.