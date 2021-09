Noord-Korea vuurt kruisraketten af tijdens oefening

De nieuwe raket is volgens KCNA een strategisch wapen dat de afgelopen twee jaar is ontwikkeld en vormt een belangrijk onderdeel van een vijfjarenplan dat in januari naar buiten is gebracht om de defensiewetenschap en -arsenalen in het land vooruit te helpen. De ontwikkeling van de raketten biedt "het strategisch belang van het beschikken over een ander effectief afschrikmiddel om de veiligheid van onze staat betrouwbaarder te garanderen en de militaire manoeuvres van de vijandige troepen krachtig in te perken", aldus het staatspersbureau. Pyongyang beschuldigt de VS en Zuid-Korea al lange tijd van "vijandig beleid" jegens het land.