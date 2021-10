Noord-Korea vuurt ballistische raket af

Volgens de Zuid-Koreaanse stafchefs van het leger werd de raket afgevuurd vanop een site in de buurt van Sinpo, in de provincie Zuid-Hamgyong. Het projectiel kwam terecht in de Oostzee, ook gekend als de Zee van Japan.

"De inlichtingendiensten van Zuid-Korea en de Verenigde Staten voeren momenteel een diepgaande analyse uit om meer informatie te verkrijgen", aldus de Joint Chiefs of Staff aan de pers. En ook de Japanse minister van Defensie Nobuo Kishi liet aan de pers weten dat de overheid "de informatie analyseert".