Noord-Korea verbreekt banden met Maleisië vanwege uitlevering aan VS

“Kim Jong-un toont opnieuw teken van leven”

26 april Het wemelt al weken van geruchten over de dood van de De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, maar nu zou hij toch een teken van leven hebben gegeven, meldt de Chinese zender CCTV op basis van een Noord-Koreaans staatsmedium. Kim zou een bedankbrief hebben gestuurd naar arbeiders die bezig zijn met de bouw van Samjiyon City, een stad in het noorden van het land. Een Amerikaanse monitoringwebsite die toeziet op de ontwikkelingen in Noord-Korea heeft in de oostelijke kuststad Wonsan dan weer een trein gespot die vermoedelijk van Kim Jong-un is.