Noord-Korea pocht met testen van langeafstandsraketten: “Kunnen wereld doen schudden”

Noord-Korea pochte dinsdag dat het een van de weinige landen ter wereld is die over kernwapens en geavanceerde raketten beschikken en dat het ook het enige land is dat het tegen de Verenigde Staten opneemt door “de wereld te doen schudden” met raketproeven.

Een reeks recente proeven van Noord-Korea met ballistische raketten doen de internationale spanningen oplopen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft dergelijke tests immers al lang verboden. Januari was een recordmaand voor dergelijke proeven, met minstens zeven lanceringen, waaronder een nieuw type “hypersonische raket” die aan hoge snelheid kan manoeuvreren. Voor het eerst sinds 2017 werd er ook een ballistische Hwasong-12-middellangeafsandsraket afgevuurd. Die kan Amerikaanse grondgebieden in de Stille Oceaan raken.

In een verklaring zegt het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat een reeks tests sinds Nieuwjaar “opmerkelijke prestaties” leverden die de “oorlogsafschrikking” van Noord-Korea versterken.

Quote In de wereld van vandaag waar veel landen tijd verspillen met onderwer­ping en blinde gehoorzaam­heid aan de VS, kan alleen ons land op deze planeet de wereld laten schudden door een raket af te vuren met het vasteland van de VS in zijn bereik. Ministerie Buitenlandse Zaken, Noord-Korea

Het ministerie verwees ook naar de Hwasong-15, de langste intercontinentale ballistische raket (ICBM) die ooit door Noord-Korea werd gelanceerd. Sinds de eerste test in 2017 zijn geen raketten van dat type afgevuurd, maar er wordt aangenomen dat ze het bereik hebben om overal in de Verenigde Staten een kernkop te droppen.

“In de wereld van vandaag waar veel landen tijd verspillen met onderwerping en blinde gehoorzaamheid aan de VS, kan alleen ons land op deze planeet de wereld laten schudden door een raket af te vuren met het vasteland van de VS in zijn bereik,” luidt het in de verklaring van het Noord-Koreaanse buitenlandministerie. “Er zijn wereldwijd meer dan 200 landen, maar slechts enkele hebben waterstofbommen, intercontinentale ballistische raketten en hypersonische raketten.”

Volledig scherm De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. © AP

VS: “Bedreiging internationale veiligheid”

Gevraagd om een reactie, herhaalde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat het geen vijandige bedoelingen heeft jegens Noord-Korea en de VS dringen opnieuw aan op een dialoog. Die oproepen vallen bij Pyongyang echter al lange tijd in dovemansoren. Pogingen om Pyongyang te overtuigen om hun wapenarsenaal op te geven of te beperken in ruil voor een verzachting van internationale sancties worden al sinds 2019 afgewezen.

Een woordvoerder van het Amerikaanse buitenlandministerie noemt Noord-Korea een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid, en voor wereldwijde inspanningen om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan. “De Verenigde Staten hebben er groot belang bij om Noord-Korea af te schrikken, om ons te verdedigen tegen hun provocaties of het gebruik van geweld, om de reikwijdte van hun gevaarlijkste wapenprogramma’s te beperken, en bovenal om het Amerikaanse volk, onze ingezette troepen, en onze bondgenoten veilig te houden,” stelt de woordvoerder.

Amerikaanse en Zuid-Koreaanse regeringsmedewerkers vrezen dat de lancering van de Hwasong-12-raket op 30 januari een stap is in de richting van nieuwe testen met intercontinentale ballistische raketten of kernwapens. Het is van 2017 geleden dat Noord-Korea nog kernproeven uitvoerde.

De Verenigde Staten riepen Noord-Korea maandag op om hun nucleaire en ballistische raketprogramma’s te staken en voorrang te geven aan de noden van het Noord-Koreaanse volk.

