Noord-Korea plant aanzienlijke uitbreiding nucleair arsenaal

Noord-Ko­rea pocht met testen van langeaf­stands­ra­ket­ten: “Kunnen wereld doen schudden”

Noord-Korea pochte dinsdag dat het een van de weinige landen ter wereld is die over kernwapens en geavanceerde raketten beschikken en dat het ook het enige land is dat het tegen de Verenigde Staten opneemt door “de wereld te doen schudden” met raketproeven.

8 februari