Noord-Korea: nucleaire tegenaanval makkelijker door nieuwe raket

Expert ziet hoe wereldorde wankelt: “Nee, ik ben niet hoopvol over de toekomst”

De tijd dat de wereld werd geregeerd door één of twee landen is voorbij. Grote spelers trekken zich terug, uitdagers slaan toe of staan te springen. De wereldorde wordt momenteel grondig herschikt. Expert Internationale Betrekkingen Naná de Graaff legt uit hoe de kaarten liggen: “De militarisering is heel verontrustend.”