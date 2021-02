“Noord-Korea maakt gebruik van slavernij om wapenprogramma te financieren”

Noord-Korea schakelt politieke gevangenen, onder wie ook kinderen, in bij de productie van steenkool om zo de export ervan te kunnen opdrijven. Die buitenlandse inkomsten worden vervolgens geïnvesteerd in het Noord-Koreaanse kernwapen- en raketprogramma. Dat zegt de Zuid-Koreaanse mensenrechtenorganisatie Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights (NKHR) vandaag in een rapport.

NHKR stelt in het rapport dat gevangenen worden gedwongen om quota’s te behalen in de productie van steenkool en andere exportgoederen. De gevangeniskampen maken deel uit van Noord-Korea’s dubieuze handelsnetwerk voor steenkool.

De VN schatten dat er tot 200.000 mensen worden vastgehouden in een groot netwerk van strafkampen die vaak dicht bij mijnen gelegen zijn. Volgens een rapport van een onderzoekscommissie van de VN uit 2014 zijn de gevangenen het slachtoffer van foltering, verkrachting, dwangarbeid, uithongering en andere onmenselijke toestanden.

Quote Quota voor exportpro­duc­ten worden behaald door de dwangar­beid van mannen, vrouwen en kinderen in strafkam­pen die eigendom zijn van en beheerd worden door de geheime dienst NKHR

Export ondanks verbod

Nadat de wantoestanden in de Noord-Koreaanse gevangeniskampen aan het licht kwamen, verboden de Verenigde Naties de Noord-Koreaanse export van grondstoffen. De VN willen zo ook vermijden dat Pyongyang de inkomsten kan investeren in wapenprogramma’s. Ondanks dat verbod, exporteerde Noord-Korea in 2017 goederen ter waarde van maar liefst 200 miljoen dollar (165 miljoen euro). Dat blijkt uit een rapport dat in 2018 werd vrijgegeven door onafhankelijke VN-waarnemers.

Het nieuwe NKHR-rapport vermeldt interviews met voormalige gevangenen die naar Zuid-Korea vluchtten en andere overlopers die op de hoogte zijn van de praktijken, alsook andere informatie zoals satellietbeelden en data van de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse overheid. “Quota voor exportproducten worden behaald door de dwangarbeid van mannen, vrouwen en kinderen in strafkampen die eigendom zijn van en beheerd worden door de geheime dienst”, aldus NKHR in het rapport.

Geheim fonds van familie Kim

Zo is Kamp 18 bijvoorbeeld gelegen in het mijngebied Bukchang. Ex-gevangenen vertelden aan NKHR dat er in 2016 minstens acht miljoen ton steenkool werd geproduceerd. De geheime dienst, die officieel gekend staat als het ministerie van Staatsveiligheid, staat in voor de verzending van goederen die geëxporteerd worden door Bureau 39. Dat is een geheim fonds van de familie van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, en wordt gelinkt aan de productie van nucleaire, biologische en chemische wapens, voegt het rapport eraan toe.

In december legden de VS Noord-Korea nieuwe sancties op. Daarbij werden zes bedrijven op de zwarte lijst gezet, waarvan verscheidene in China gevestigd zijn. Vier schepen werden beschuldigd van de illegale export van Noord-Koreaanse steenkool.