Noord-Korea lanceert ballistische raket en dreigt met zwaardere militaire acties

Noord-Ko­rea zet leger in bij strijd tegen coronavi­rus

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zet het leger in om de distributie van medicijnen in de hoofdstad Pyongyang in goede banen te leiden. Het besluit is gevallen tijdens een spoedvergadering van het politbureau, melden staatsmedia vandaag. Het Aziatische land erkende vorige week met een explosieve corona-uitbraak te kampen.

16 mei