Noord-Korea gebruikt nieuw raketsysteem: VS waarschuwen voor “ernstige escalatie”

Na meest krachtige rakettest sinds 2017: VS vragen spoedzit­ting VN-Veilig­heids­raad over Noord-Ko­rea

De Verenigde Staten hebben de VN-Veiligheidsraad verzocht om een spoedzitting te houden over Noord-Korea, zo is dinsdag uit diplomatieke bronnen in New York vernomen. Het land lanceerde zondag zijn krachtigste raket sinds 2017.

1 februari