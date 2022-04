Noord-Korea dreigt met kernwapens indien Zuid-Korea aanvalt

VS roepen op tot strengere VN-sanc­ties tegen Noord-Ko­rea na rakettest

De Verenigde Staten hebben vrijdag bij de VN-Veiligheidsraad opgeroepen tot strengere internationale sancties tegen Noord-Korea. Aanleiding voor de oproep was de recente lancering door Noord-Korea van een intercontinentale ballistische raket, die groot genoeg is om bijvoorbeeld de VS te bereiken. De Noord-Koreaanse bondgenoten China en Rusland hebben zich echter verzet tegen verscherpte VN-sancties.

26 maart