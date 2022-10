Noord- en Zuid-Korea vuren beide waarschuwingsschoten af na overschrijden zeegrens

Noord-Ko­rea vuurt raket af over Japan: “Serieuze bedreiging voor de internatio­na­le vrede”

Noord-Korea heeft in de nacht van maandag op dinsdag een ballistische raket afgevuurd die over Japans grondgebied is gevlogen. Het was de vijfde rakettest van Noord-Korea in slechts tien dagen tijd en de eerste keer in vijf jaar tijd dat een Noord-Koreaanse raket over Japan vloog. Japanners kregen de oproep dekking te zoeken toen de raket over hun land zoefde. Het projectiel legde volgens Tokio een afstand van zo’n 4.600 kilometer af voordat het uiteindelijk in de Stille Oceaan terechtkwam.

