Man die vanuit Zuid-Korea grens overstak naar Noord-Korea waarschijnlijk voormalige gymnast

Het is ongebruikelijk dat iemand de grens oversteekt om van Zuid-Korea naar Noord-Korea te gaan. “De autoriteiten gaan ervan uit dat de persoon een Noord-Koreaanse overloper is”, zei het ministerie van Defensie, volgens Yonhap. Volgens het persagentschap gaat het om een man die in 2020 zijn ervaring als gymnast gebruikte om voorbij de hekken op de grens te geraken.

Het oversteken van de grens tussen beide Korea’s is levensgevaarlijk. De gedemilitariseerde zone (DMZ) is langs beide kanten zwaar bewaakt door soldaten en het terrein is bezaaid met landmijnen. De meeste Noord-Koreanen die overlopen naar Zuid-Korea ontsnappen dan ook via het grondgebied van China. Het oversteken van de grens is verboden in Zuid-Korea.