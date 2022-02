Kim Jong-un verschijnt mét zijn vrouw voor het eerst na een jaar opnieuw in het openbaar

Noord-Ko­rea claimt succesvol­le lancering hypersoni­sche raket

Het projectiel dat Noord-Korea eerder woensdag lanceerde was een hypersonische raket die het ingestelde doel 700 kilometer verderop in de Japanse zee foutloos heeft geraakt, meldt staatspersbureau KCNA. De Zuid-Koreaanse legerleiding en de Japanse regering spraken eerder van een ballistische raket. Noord-Korea had in oktober voor het laatst een ballistische raket getest, wat de Verenigde Naties hebben verboden en tot veel kritiek leidde.

