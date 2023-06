Dreigende taal tijdens anti-Amerikaanse betogingen in Noord-Korea: “Vasteland van VS ligt op schietafstand”

Bij verschillende grote bijeenkomsten in Noord-Korea hielden betogers dit weekend borden vast met anti-Amerikaanse leuzen. Staatsmedia delen maandag beelden van Noord-Koreanen die borden omhooghielden met daarop teksten als “het hele vasteland van de Verenigde Staten ligt op schietafstand” en “de imperialistische VS richten de vrede te gronde”.

Zo’n 120.000 werknemers en studenten waren opgetrommeld voor de bijeenkomsten in hoofdstad Pyongyang, zo meldt staatspersbureau KCNA. Onder meer in een stadion in de stad werd daarmee de start van de Koreaanse oorlog 73 jaar geleden gemarkeerd. Noord- en Zuid-Korea zijn feitelijk nog altijd met elkaar in oorlog, omdat de Koreaanse Oorlog in 1953 eindigde met een wapenstilstand en dus niet met een volwaardig vredesakkoord.

Dreigende taal

Verschillende betogers riepen leuzen waarin ze een “wraakoorlog” beloofden om de VS te vernietigen. In een apart rapport van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken staat dat de VS “wanhopige pogingen doet om een nucleaire oorlog te ontketenen”.

Noord-Korea slaat geregeld dreigende taal uit richting de VS. Het land meldde via KCNA onlangs dat Noord-Korea met een nieuwe militaire spionagesatelliet “het sterkste wapen om de Amerikaanse imperialisten te straffen” had. De lancering van die satelliet mislukte eind mei, maar het land heeft al gezinspeeld op een spoedige nieuwe poging.

Op foto’s is te zien hoe duizenden Noord-Koreanen deelnamen aan de anti-Amerikaanse betogingen:

Volledig scherm Betogers hielden afgelopen zondag tijdens de "Dag van de strijd tegen het Amerikaanse imperialisme" borden vast met anti-Amerikaanse leuzen, zoals "de imperialistische VS richten de vrede te gronde". © AFP

Volledig scherm "Tientallen miljoenen mensen beloven de dood te trotseren om hun land te verdedigen!", staat te lezen op een van de borden tijdens de betoging in Pyongyang. © AFP

Volledig scherm Volgens het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA woonden meer dan 120.000 arbeiders, jongeren en studenten de massabijeenkomsten tegen de VS bij die in de hoofdstad werden gehouden. © ANP / EPA

Volledig scherm Op de borden staat te lezen: "Laten we de imperialisten van de VS duur laten betalen voor het bloed van de Koreaanse natie", “De VS is de leider van oorlog en bloedbaden", "genadeloze vernietiging", "De VS is de vernietiger van de vrede", "leider van agressie", "bloed tegen bloed" en "nucleaire oorlogszuchtige maniak". © AP