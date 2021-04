Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen voor heropstart Noord-Koreaanse kernproeven: “Kim wil internationale acceptatie als kernmacht”

Noord-Korea kan zijn atoomtesten dit jaar nog hervatten om zo de Amerikaanse president Joe Biden en zijn regering naar de onderhandelingstafel te dwingen, stellen de Amerikaanse inlichtingendiensten in een rapport dat dinsdag is verschenen.

"De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal mogelijk een aantal agressieve en mogelijk destabiliserende acties ondernemen om de regionale veiligheidssituatie te veranderen en een wig te drijven tussen de Verenigde Staten en bondgenoten, waaronder het hervatten van het testen van kernwapens en langeafstandsraketten", staat in het rapport van Bidens inlichtingenchef. "We menen dat Kim kernwapens als het ultieme afschrikkingsmiddel ziet tegen internationale interventie en dat hij mettertijd internationaal wordt geaccepteerd en gerespecteerd als kernmacht", vervolgt het rapport.

Noord-Korea heeft al langer dan drie jaar geen kernwapenproeven meer uitgevoerd. Het stalinistisch geleide land heeft daarnaast altijd de deur op een kier gehouden naar gesprekken met de VS om het Koreaanse schiereiland kernwapenvrij te maken. Kim zal volgens het inlichtingenrapport echter overwegen om opnieuw kernwapens of langeafstandsraketten te gaan testen in een poging de VS tot onderhandelen te dwingen onder de voorwaarden van Pyongyang.

Iran

Het Iraanse kernwapenprogramma komt eveneens aan bod in het rapport van 27 bladzijden. De Amerikaanse inlichtingendiensten anticipeerden al op de Iraanse aankondiging van dinsdag dat het land uranium gaat verrijken tot 60 procent. Iran komt daarmee weer een stap dichter bij de 90 procent die nodig is voor een atoomwapen, maar is daarvan nog ver verwijderd, aldus het rapport. "We blijven oordelen dat Iran momenteel momenteel niet bezig is met de belangrijkste activiteiten om een kernwapen te ontwikkelen."

De inlichtingendiensten schatten al in dat Iran zijn atoomproject gaat opschalen als de sancties tegen het land en zijn regime niet worden verlicht. Twee dagen voordat Iran vandaag aankondigde een stap verder te zijn gekomen met het verrijken van uranium, vond er een explosie plaats in de ondergrondse kerncentrale van Natanz. Die was volgens de Iraanse autoriteiten het werk van Israël.

