Zware straffen voor werfdieven

RONSE Françoise Opsomer rondt met Zullen we zwijgen? na 30 jaar trilogie af: begonnen als secretares­se van Hugo Claus, nu het liefst schrijvend aan een cafétafel

Francoise Opsomer (62) uit Ronse publiceerde samen met Wim Trommelmans Zullen we zwijgen?, de derde roman van hun trilogie over de zustersteden Gent, Antwerpen en Brugge. Ze begonnen onder het pseudoniem Weduwe Oppermans aan dat drieluik in 1990, toen ze nog partners waren, zakelijk én relationeel. “Ik kan me voorstellen dat de titel van het laatste boek op enige ironie wordt onthaald door wie mij kent”, grijnst Françoise.

13 mei