Zomers filmevent ‘Cinema op Dreef’ komt ook naar Ninove

Cindy helpt kwetsbaar gezin als vrijwilli­ger voor 30-jarige ‘Ho­me-Start’: “Je kan hierdoor het verschil maken voor mensen, je betekent iets voor iemand”

Dit jaar is een feestjaar voor vzw ‘Home-Start Domo Vlaanderen’, dat dertig jaar bestaat. De Ninoofse afdeling is intussen 2,5 jaar actief. Home-Start is een vrijwilligersorganisatie die kwetsbare gezinnen ondersteunt. Hoe belangrijk vrijwilligers kunnen zijn, toont Cindy Van de Velde (48) uit Ninove. Zij helpt een alleenstaande mama met twee kinderen.